Rui Vitória diz que triunfo foi curto e finta assunto Jonas

Rui Vitória agradeceu o apoio dos adeptos, explicou a entrada do avançado Castillo e não quis alongar-se sobre a ausência do brasileiro Jonas.

Rui Vitória considera curta a vitória, por 1-0, frente ao Fenerbahçe, na primeira mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões. "É um resultado que peca por escasso. Fomos a equipa que mais procurou o golo. Foram equipas com objetivos diferentes: o Fenerbahçe muito defensivo, a querer retardar o golo; nós com uma exibição em crescendo, uma segunda parte de bom nível e muitas oportunidades de fazer de golo. Defrontámos uma boa equipa que se defendeu como pôde, que não nos causou muito perigo. Na Liga dos Campeões é importante ganhar e não sofrer. O desempenho dos jogadores também me agradou", disse o treinador do Benfica à BTV, no final do encontro.



O técnico também falou sobre a troca de avançados, mais concretamente, Ferrreyra por Castillo. "Foi para aumentar a agressividade no ataque. O Fenerbahçe estava à espera do nosso erro e tínhamos de ser proativos e controlar a perda da bola. Com Castillo, fomos mais agressivos na forma de atacar. Pena não termos feitos mais golos, mas a entrada de Castillo deu-nos mais profundidade. Fomos melhores e acabámos por ganhar 1-0, um resultado importante. Agora vamos à Turquia disputar o jogo, esta equipa está feita para a ganhar, e vamos lá com toda a ambição do mundo", afirmou.

Rui Vitória não quis alongar-se sobre a ausência de Jonas e destacou o apoio dos adeptos. "Foi uma presença significativa dos adeptos. É o primeiro jogo, as pessoas acabam por ter sempre mais ansiedade, os jogadores também. Em agosto não há equipas perfeitas, há bons indicadores. Esperamos que as pessoas nos apoiem. Agora vamos focar-nos no jogo de sexta-feira depois falamos novamente no Fenerbahçe", concluiu.