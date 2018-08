Rui Vitória e a arbitragem de Xistra: "O que me apetecia era baixar o nível"

Sofia Esteves Teixeira 05 Maio 2018 às 23:35 Facebook

No final do encontro com o Sporting, o treinador dos encarnados deixou críticas à arbitragem de Carlos Xistra e salientou que o Benfica merecia ter saído de Alvalade com os três pontos.

"Defrontámos uma equipa com qualidade, mas jogámos para ganhar. Não ganhámos por infelicidade. Nós fomos melhores. O Sporting teve dificuldade em acertar naquilo que era a nossa estratégia. Na segunda parte o Sporting desequilibrou só um bocadinho e isto não tira nenhum mérito à equipa do Sporting. O Sporting não estava à espera que jogássemos desta maneira", começou por dizer o treinador do Benfica, antes de tecer duras críticas à arbitragem de Carlos Xistra.

"Fico desagradado com este tipo de arbitragens e digo isto porque ao longo do ano fui sempre um treinador que tentou ser o mais educado possível, o mais coerente e com cuidado com as arbitragens. Já conheço o Carlos Xistra há muitos anos, mas hoje não teve a qualidade que é necessária para um jogo destes. Na reunião de manhã são chamadas as duas equipas para uma reunião com os árbitros, em que é explicado que se tiverem de ir ao VAR, vão. E isso aqui não aconteceu. Estou a falar dos dois dérbis, em que são 4 pontos. Estou a falar com a maior educação porque o que me apetecia era baixar o nível. Como é que este tipo de arbitragens podem ser feitas? Isto foi para ver se saímos todos na mesma", atirou.

Relativamente ao segundo lugar - os encanados precisam de vencer o último jogo e esperar por um deslize dos leões, que têm vantagem no confronto direto - Rui Vitória não atirou a toalha ao chão.

"Acredito no segundo lugar. Vamos fazer a última jornada, vamos ver o que acontece. Que seja tudo o mais equilibrado possível. E não estou a fazer balanços do campeonato. Mas houve muitos penáltis para serem assinalados. Espero que a última jornada corra muito bem. Que a minha forma de estar sirva de exemplo para os treinadores que estão agora a começar", concluiu.