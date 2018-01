Rui Vitória e a receção ao Chaves: "Vai ser muito interessante"

JN Hoje às 20:41 Facebook

Rui Vitória, fez hoje, sexta-feira, a antevisão da receção ao Chaves, amanhã, sábado, e considerou que "vai ser um jogo muito interessante de seguir". Sobre a interrupção no Estoril-F. C. Porto, o treinador do Benfica colocou-se à margem da discussão.

"Espero equipa [do Chaves] com qualidade. Tem feito um bom campeonato. É organizada e tem bons jogadores. É o registo das equipas do Luís [Castro]", começou por dizer Rui Vitória, garantindo, no entanto, que do outro, os transmontanos "vão encontrar um Benfica forte, apoiado por 60 mil pessoas, que quer ganhar e dar continuidade" ao ciclo positivo que atravessa (seis jogos seguidos sem derrotas).

Já sobre a polémica interrupção do Estoril-F. C. Porto na jornada anterior, quando os dragões perdiam por 0-1 ao intervalo, o responsável das águias disse: "Faltam disputar 45 minutos. Mas isso são os jogos dos outros. Não é nada que nos tire o foco. São guerras que não são nossas".