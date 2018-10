Rui Vitória e o triunfo frente ao F. C. Porto: "É uma dose de confiança"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:06 Facebook

No final do encontro com o F. C. Porto, Rui Vitória considerou a vitória do Benfica justa e salientou que os encarnados "estão como queriam". Já Rúben Dias, que esteve em grande destaque, falou em "reconquista".

Em análise ao clássico, Rui Vitória considerou que o Benfica foi superior no encontro até à expulsão de Lema, ao minuto 82, que condicionou a equipa.

"Sabíamos que o jogo iria ter esta dificuldade, porque do outro lado estava um F. C. Porto que se bate bem e procura a profundidade nas costas da defesa. Sabíamos disso e a equipa teve de adaptar. Esperámos o momento para ganhar e na segunda parte, a partir de uma oportunidade que o Casillas defendeu, o ficou todo do nosso lado até à expulsão de Lema", começou por dizer, considerando o resultado "justo" e que, vencer ao F. C. Porto, dá uma grande confiança ao plantel.

"Ganhámos como tinha de ser ganho. Foi uma vitória justa, para terminar uma semana... Foi o 14.º jogo em mês e meio, com seis jogos europeus e deslocações difíceis. Estamos na frente, como queríamos, e tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, pois jogar a este nível de forma permanente não é fácil. Pela segunda vez ficamos com menos um e ganhámos de novo, por isso os meus jogadores merecem os maiores elogios. Foi uma vitória à Benfica, de garra e determinação, a acreditar até ao limite. É uma dose de confiança por ter sido uma vitória frente a um adversário forte. Vamos para a paragem na primeira posição e dentro da Champions, como tínhamos previsto. Estamos satisfeitos e sentimos que é o repor da verdade da nossa época", concluiu.

Rúben Dias fala em "reconquista"

Em grande destaque no encontro, Rúben Dias celebrou de forma eufórica a vitória frente ao F. C. Porto e garantiu que será "difícil parar o Benfica".

"Estamos aqui para ir até ao fim. Hoje ficou provada a atitude e a superação que tivemos dentro de campo. Com este espírito e dedicação, vai ser difícil parar-nos. Estamos aqui para reconquistar o título. Foi uma exibição 'à Benfica'. Dar esta resposta depois do jogo na Liga dos Campeões é mais uma prova daquilo que somos feitos e que estamos aqui para vingar", atirou.