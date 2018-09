Rui Vitória e Seferovic: "Está pronto, sem o cérebro bloqueado"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:17 Facebook

No final do encontro frente ao Nacional, Rui Vitória considerou a vitória encarnada justa e garantiu que Seferovic soube agarrar a oportunidade.

"Viemos com o propósito de ganhar. Foi uma exibição e um resultado categóricos. Tenho de valorizar o trabalho dos jogadores. Fizemos oito jogos em 27 dias, com dificuldade. Finalizamos um mês difícil com alto nível O que fizemos desde 7 de agosto a 2 de setembro não é fácil. Muitas viagens, menos dias em casa. Na primeira parte fomos uma equipa que sabia o que tinha a fazer. Na segunda, não deixámos o adversário aproximar-se da baliza e gerimos o jogo como queríamos", começou por analisar Rui Vitória.

Quanto a Seferovic, que este domingo regressou aos golos, Rui Vitória considerou que o Suíço "está pronto". "A vida dos jogadores é isto, agarrar oportunidades, esperar por momento. Sabemos o que fazer em cada momento dos jogos, em cada jogo. Os jogadores sentem-se confortáveis a jogar e isso deixa-me satisfeito. Está pronto, sem o cérebro bloqueado, e quem está assim tem tudo para ter sucesso", concluiu.