Rui Vitoria: "É um jogo difícil de engolir. Foi uma crueldade"

No final da derrota (3-2) frente ao Tondela, que pode ter ditado o adeus ao título, o treinador do Benfica afirmou que foi um jogo "cruel" mas garantiu ainda acreditar na conquista do campeonato.

"É um jogo difícil de engolir. Foi uma crueldade o que se passou... O Tondela acabou por vencer, foi eficaz. Os golos nascem de erros e nós assumimos isso. Tivemos uma série de remates em que a bola não entrou e que em situações normais entrariam. Queríamos vencer, estamos tristes, mas foi uma crueldade o que se passou aqui", começou por dizer.

Apesar do desaire, Rui Vitória salientou que, enquanto for matematicamente possível, ainda acredita que o Benfica poderá ser campeão nacional.

"Se ainda acredito no título de campeão? Objetivamente faltam menos jogos e tivemos esta perda de pontos. O título está mais difícil, mas enquanto há possibilidades matemáticas não digo que está perdido. Há essa possibilidade matematicamente e vamos agarrar-nos a ela", vincou.