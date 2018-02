Rui Vitória dedica triunfo a Luís Filipe Vieira

JN Hoje às 21:37 Facebook

No final da vitória (5-1) frente ao Rio Ave, o treinador do Benfica salientou a boa exibição da equipa encarnada e dedicou o triunfo a Luís Filipe Vieira.

"Uma vitória justíssima e categórica da nossa parte, com uma segunda parte fantástica. Mas na primeira parte já tínhamos deixado indicadores muito positivos. Ao intervalo sentimos que havia um desafio. Parecia que nos estavam a colocar mais à prova. Os golos foram acontecendo e deixámos toda a gente contente. Não é que o presidente precise, mas esta vitória é para ele", começou por afirmar o técnico encarnado, no fim do jogo que venceu por 5-1, na Luz.

Quando questionado sobre as prestações de Zivkovic, que neste jogo entrou para o lugar de João Carvalho, Rafa, que foi a jogo após a lesão de Salvio, e Raúl Jiménez, Rui Vitória foi categórico:

"Temos um grupo válido, pronto a competir. As oportunidades têm de se agarrar. Como somos menos, as oportunidades vão surgir mais. Estão prontos para dar resposta. Não me estranha qualquer desempenho que houve hoje. Estamos muito envolvidos e conscientes do que temos de trabalhar" concluiu.