Rui Vitória: "Estamos com vontade e determinação"

No final da goleada (5-0) frente ao Marítimo, no Estádio da Luz, Rui Vitória mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa e garantiu que o Benfica vai atingir o objetivo do título.

"Uma vitória inteiramente justa, com golos, qualidade e uma dinâmica muito grande da nossa parte. Acabámos por condicionar o Marítimo, fruto da nossa qualidade e da dinâmica que empregámos na primeira parte. Abrimos o jogo com o primeiro golo e demos continuidade ao que temos vindo a fazer. Quem entrou correspondeu e foi premiado", começou por analisar.

Rui Vitória deixou, ainda, elogios a Zivkovic e a adaptação do sérvio a um papel mais central, após a lesão de Krovinovic.

"Fico satisfeito, acima de tudo, por ser um prémio para o trabalho dos jogadores. Quando acreditam no que estão a fazer, fico muito satisfeito. O Zivkovic está a jogar numa nova posição com mestria. Estes jogadores têm qualidade e o golo ajuda a aumentar o nível de confiança. Ficamos felizes pelo golo que marcou".

O técnico dos encarnados salientou, ainda, que está convicto que o Benfica vai atingir o objetivo do título.

"Vamos lutar por este campeonato de forma determinada e convicta. Faltam nove batalhas e a próxima é a que importa. Estamos com vontade e determinação e sabemos que ainda faltam nove finais. Foi assim que fomos conquistando títulos e é assim que vamos chegar ao nosso objetivo", concluiu.