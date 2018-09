Rui Vitória: "Estamos prontos para o que aí vem"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:55 Facebook

No final do encontro com o Aves, Rui Vitória salientou que a vitória encarnada foi justa e explicou a aposta de João Félix e Gabriel no onze das águias.

"Fizemos um grande jogo. Uma primeira parte de grande nível, onde fomos intensos, acabando por limitar as intenções do Aves. Chegaram sempre tarde à marcação e nós, com uma dinâmica muito alta, acabámos por fazer um golo e poderíamos ter feito mais. Foi uma exibição no seu todo muito forte e equilibrada. É evidente que, estando o resultado em 1-0, o Aves acreditou que poderia chegar ao empate, mas depois fizemos o segundo. Foi uma exibição boa da nossa parte e quem veio [ao Estádio da Luz] certamente ficou contente e orgulhoso", começou por analisar o técnico dos encarnados.

Rui Vitória, que este domingo lançou João Félix e Gabriel no onze, explicou a titularidade dos dois jogadores.

"A ideia foi manter a dinâmica e qualidade da equipa, mas também ter os jogadores prontos para dar resposta quando forem chamados, com o ritmo que pretendemos. No plano particular, apostei no João porque tem muita capacidade de finalização e, se lhe é dada uma nesga, ele resolve. Já o Gabriel é um jogador robusto do ponto de vista físico e deu-nos isso mesmo. Mas foi fundamentalmente para não perder a qualidade e a dinâmica da equipa e ter mais jogadores aptos para o onze", explicou.

Rui Vitória deixou ainda um apelo aos adeptos do Benfica relativamente ao jogo de quinta-feira, frente ao Chaves. "Gostamos muito de ir a esses campos, mas gostamos de ganhar. Queremos que os benfiquistas sintam orgulho na equipa, que se sintam bem representados. São momentos que os benfiquistas aproveitam. E mesmo sendo uma quinta-feira, de certeza que teremos muitos adeptos. Jogamos de três em três dias mas estamos prontos para o que aí vem. Na quinta espera-nos um jogo duro, mas que enfrentaremos com a ambição de sempre", concluiu.