"Eu faltei ao respeito a alguém?", pergunta Rui Vitória

JN Hoje às 16:47, atualizado às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao encontro de sábado, frente ao Braga, o treinador do Benfica, Rui Vitória, afirmou que as águias vão ter um jogo difícil pela frente e comentou as palavras de Sérgio Conceição.

"Escusado será dizer que é um jogo tradicionalmente difícil. O Braga tem uma equipa de qualidade e bem orientada. Vai causar-nos problemas mas, naturalmente, o Braga sabe que vai encontrar um Benfica que tem qualidade de jogo, ambição e muita qualidade. Portanto, acho que vai ser um jogo muito interessante. Mas sabemos o que fazer para ganhar", começou para analisar o técnico dos encarnados.

Relativamente às palavras de Sérgio Conceição, Rui Vitória, foi categórico: "Este episódio não começou aqui, mas da minha parte termina aqui hoje", começou por dizer.

"Tenho visto os treinadores pedirem respeito, mas... Eu faltei ao respeito a alguém? Eu não faltei ao respeito a ninguém e não aceito que me digam isso de forma leviana. Não ultrapassei os limites, portanto não metam tudo no mesmo saco. O treinador do F. C. Porto disse aquilo que disse, portanto assuma as suas responsabilidades. Se há algo que prezo é ser um treinador de um grande, mas sou uma pessoa perfeitamente normal, que fez um percurso subindo a pulso, agarrando oportunidades e deixando amigos em todos os clubes".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Não altero os meus limites nem a minha postura. Falo quando quero e como quero. Sei o clube que represento, sei a importância deste cargo e sei as minhas responsabilidades. Não aceito que digam de forma leviana que 'haja respeito entre treinadores'". Da minha parte houve sempre. Uma coisa é divergências de opinião, outra é achar que se ganha de qualquer forma e que vale tudo. Da minha parte não vale. Aqui no Benfica já ganhei, já perdi, já subi e desci o tom, mas ninguém pode dizer que ultrapassei limites. Só acrescento isto: há duas semanas avisei que isto não é só para o treinador ou para o presidente, o alvo é o Benfica. Aqui houve um caso concreto de um treinador adversário para comigo, mas o alvo é o Benfica. Os benfiquistas já entenderam isto", concluiu.