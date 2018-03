Rui Vitória: "Estou convencidíssimo que vamos ter este Penta"

Ontem às 23:42 Facebook

Após receber a distinção de "Treinador do Ano", Rui Vitória garantiu que está confiante na conquista do pentacampeonato.

"Este prémio não é meu em exclusivo. É, fundamentalmente, dos jogadores. Eles é que ganham os jogos, representam o Benfica. Não há treinador sem jogadores. Ainda a minha equipa técnica, de qualidade, que muito me tem ajudado no percurso. Vou candidatar-me a este prémio para o ano, sem presunção ou vaidade. Para estar aqui tem de haver vitórias. Vamos atras do Penta, com determinação e vontade. Estou convencidíssimo que vamos ter este Penta. Trabalhamos muito para ele e vamos lutar até à última gota de suor", começou por dizer.

O técnico dedicou ainda a distinção à família e deixou elogios aos outros nomeados.

"O prémio ficaria muito bem entregue a qualquer um deles. Como fiz no ano passado, quero dedicar esta distinção aos meus pais, que nunca me viram ter este tipo de êxitos, mas acredito que estão felizes por mim. Quando trabalho e ganho alguma coisa é a pensar neles".

Jonas fez questão de chamar companheiros

O avançado Jonas, que foi distinguido como "futebolista do ano", fez questão de chamar todo o plantel ao palco, dedicando-lhes o triunfo.

"Falar aqui é difícil, fiz questão de chamar todos. Tê-los como companheiros todos os dias faz de mim uma pessoa ainda mais feliz. Não ganharia nada disto sem vocês. Acordo de manhã com uma ambição e alegria enormes para partilhar os treinos, jogos e estágios. Nem nos meus maiores sonhos imaginava estar a passar o que estou a passar neste clube", afirmou o brasileiro.