Rui Vitória estreia-se a ganhar na liga saudita

Ao terceiro jogo à frente do Al Nassr, o ex-treinador do Benfica somou a terceira vitória, a primeira para o campeonato.

Depois de duas vitórias e outras tantas goleadas (5-0 e 6-0) para a Taça da Arábia Saudita, Rui Vitória voltou a ganhar, e a golear, agora para o campeonato e aproximou-se de Jorge Jesus, o treinador do líder Al Hilal.

Esta segunda-feira, o Al Nassr aproveitou a visita do Ohod, último classificado, para construir outra vitória folgada (4-0), a terceira consecutiva desde que anunciou a chegada do ex-treinador do Benfica.

Com mais esta vitória, o Al Nasr reduziu para três pontos a desvantagem para o Al Hilal e continua a prometer competitividade na luta pela conquista do título saudita, que dificilmente não será ganho por um treinador português.