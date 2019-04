Rui Vitória estreia-se a vencer na Champions

Hoje às 21:28 Facebook

O Al-Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, conquistou esta terça-feira a primeira vitória no grupo A da Liga dos Campeões asiática de futebol, na receção ao Al Zawraa (4-1), em jogo da terceira jornada da prova.

Em Riade, o conjunto iraquiano esteve em vantagem, com um golo de Ahmad Fadel (12 minutos), mas a equipa saudita deu a volta ao marcador, por Abdullah Al Salem (24), Yehya Al Shehri (29), Omar Hawsawi (59) e o brasileiro Giuliano (90+4).

Após sair derrotada nas duas primeiras rondas, a formação comandada por Rui Vitória passou a somar três pontos, os mesmos do Al Wasl, que perdeu por 3-1 com Zob Ahan, líder do grupo, com sete, à frente do Al Zawraa, segundo, com quatro.

Já o Al-Duhail, do Qatar, liderado por Rui Faria, cedeu um empate 2-2 na receção ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, depois de ter estado a vencer por 2-0, com golos de Karim Boudiaf e Youseff El Arabi, aos nove e 32 minutos, respetivamente.

Contudo, os árabes chegaram à igualdade, através de Jamal Maroof, aos 36 minutos, e do sueco Marcus Berg, aos 58, sendo que, pelo meio, ainda falharam uma grande penalidade, por intermédio do brasileiro Caio Lucas, jogador que vai representar o Benfica a partir da próxima época. Com uma vitória, uma derrota e um empate, o Al-Duhail é segundo classificado do grupo C, com quatro pontos, os mesmos do Esteghal FC, terceiro, que bateu por 2-1 o líder Al-Hilal, que tem sete. Já o Al-Ain mantém-se no último posto, com dois pontos.