Rui Vitória fica no Benfica

Rui Vitória vai continuar no comando técnico do Benfica.

O treinador continua no cargo, confirmou, ao JN, fonte oficial do Benfica. Luís Filipe Vieira vai dar uma conferência de imprensa, esta quinta-feira ao final da tarde.

O empresário de Rui Vitória, Mohamed Afzal, esteve, esta quinta-feira, reunido com o presidente do clube da Luz, Luís Filipe Vieira, e o administrador Rui Costa, no Seixal.

Rui Vitória tem contrato até 2020 com os encarnados. O técnico chegou ao Benfica em 2015/16 e, ao serviço das águias, conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.