Rui Vitória: "Fica um empate muito saboroso"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

No final do encontro com o Fenerbahçe, o técnico dos encarnados considerou que a passagem dos encarnados ao playoff foi justa e que foi um jogo "de superação".

"Há que destacar a grande capacidade de superação da minha equipa. Apanhámos uma das equipas mais fortes nestas eliminatórias da Liga dos Campeões. Foi a passagem da superação, depois de termos tido várias contrariedades. O Fejsa esteve com problemas físicos e com uma gastroenterite, e esteve para não jogar e acabou por jogar. O nosso presidente não está cá. Os nossos adeptos também não estão cá. A 20 minutos de jogo temos o nosso avançado de fora, por isso, a nossa superação é o que temos de tirar desta passagem. Sabíamos que ia ser um adversário difícil, que ia entrar forte, mas soubemos esconder a bola ao adversário. Sabíamos que devíamos atacar na segunda parte, ainda controlámos melhor a partida. Podíamos fazer mais golos. Fica um empate muito saboroso", começou por dizer.

O treinador do Benfica deixou ainda elogios a Gelson Fernandes, que apontou o golo do Benfica.

"Mais um jovem de qualidade mas há imensos que vêm ai atrás. Agrada-me ver a capacidade que um jovem de 19 anos tem para jogar a este nível e a sua integração nas dinâmicas. Agrada-me mas não espanta: os jogadores estão à vontade. Isto valoriza o trabalho na formação. Se pode ficar mais tempo do que os outros jovens? Acredito nisso como acreditei em todos os outros. Estamos a falar de jovens de qualidade. Os jogadores da formação do Benfica sobem como reforços, poucos clubes na Europa o fazem. Aqui a porta está aberta. Se tiverem qualidade jogarão. A seguir virão outros, assim aproveitem o espaço que têm aqui"