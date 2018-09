Rui Vitória: "Foi um jogo esquisito"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:30 Facebook

No final do encontro com o Rio Ave, Rui Vitória considerou a vitória dos encarnados justa e garantiu que os jogadores que se estrearam no onze corresponderam.

"Foi uma vitória justa mas difícil, pois defrontámos uma boa equipa. Ainda assim, foi um jogo esquisito. Houve muitas paragens, o que influenciou a nossa forma de jogar a nossa fluidez. Ficámos em vantagem, fizemos o segundo golo e depois até poderíamos ter aproveitado uma ou outra bola para sentenciar a partida, mas o Rio Ave acabou por fazer um golo. Fica a vitória, três pontos dentro de um contexto diferente, com jogadores a atuar pela primeira vez e outros a voltar das seleções", começou por analisar.

Com algumas alterações no onze, Rui Vitória garantiu que ficou contente com as estreias e afirmou que a Taça da Liga serve para os atletas ganharem mais confiança.

"Os jogadores corresponderam. Naturalmente que as dinâmicas demoram mais tempo. Como disse, na segunda parte tivemos bolas para fazer golos, mas não fizemos. Foi fundamental ganhar este jogo. A Taça da Liga serve para isto mesmo, para um ou outro ir crescendo, para ganharem confiança, mas sempre dando a estabilidade que a equipa precisa. Foi um jogo num contexto específico e diferente. Descanso para a Champions? Não foi concretamente para descansar... Houve jogadores que não jogaram por estarem limitados fisicamente", concluiu.