Rui Vitória garante confiança frente ao Manchester United

JN Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar de a conjuntura não ser a mais favorável, Rui Vitória vincou, nesta terça-feira, na antevisão do jogo com o Manchester United, a confiança na passagem do Benfica aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

As águias somam duas derrotas em dois encontros da Champions e defrontam agora um adversário de peso, mas, mesmo reconhecendo grande poderio aos "red devils", Rui Vitória mostrou-se otimista.

"Acima de tudo é reconhecer que do outro lado temos uma equipa de grande qualidade e que está cada vez mais identificada com o seu treinador. (...) Mas temos confiança em nós mesmos. É evidente que os jogos anteriores não correram como queríamos, mas o valor que temos é superior aos resultados que obtivemos. Temos de lutar por aquilo em que acreditamos. Ninguém ganha o que quer que seja se primeiro não acreditar", defendeu o técnico encarnado, reiterando a confiança de ficar "nos dois primeiros lugares do grupo".

Instado a comentar as declarações de José Mourinho, que reforçou a ideia de o Benfica ser superior ao CSKA e ao Basileia, as restantes equipas do Grupo A, Rui Vitória admitiu apenas que os encarnados "têm capacidade para fazer melhor, nomeadamente em relação ao processo".

Sem confirmar se será Svilar a ocupar a baliza diante do Manchester United, o treinador do Benfica abriu ainda o jogo quanto ao tipo de encontro que espera, nesta quarta-feira, na Luz. "Vai ser um jogo muito estratégico, em que os níveis de determinação e inspiração serão fundamentais", defendeu.