Rui Vitória garante que Vieira está ao lado do plantel

Hoje às 20:06, atualizado às 21:41 Facebook

Twitter

Rui Vitória, treinador do Benfica, assegurou nesta sexta-feira à noite, em conferência de Imprensa no Estádio da Luz, que as questões judiciais em redor de Luís Filipe Vieira não foram sentidas pelo plantel.

"Não tenho qualquer reação especial sobre o assunto porque o nosso presidente não precisa de ter proteção de quem quer que seja. Tem sido a mesma pessoa, líder, atento e preocupado. Enquanto pessoa, é amigo e companheiro, um bom chefe de família. Nesta semana, esteve como sempre connosco, é a mesma pessoa", salientou.

Os futebolistas não falaram sobre polémicas. "Com certeza que não foi um tema entre eles. As pessoas nunca se podem esquecer que quando se aponta um dedo temos imediatamente três apontados a nós. Aponta-se o dedo com uma facilidade tremenda. É necessário ter o máximo cuidado".

Sobre o jogo com o Rio Ave, que se disputa sábado na Luz, Vitória não esclareceu se João Carvalho vai manter-se como titular. "Não o vou dizer porque nunca o fiz. Está no mesmo patamar dos jogadores que estão convocados".