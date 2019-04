Rui Vitória goleia e segue líder na Arábia Saudita

Hoje às 21:39 Facebook

Al Nassr goleou o Al-Raed, por 5-0, e continua com mais um ponto que o Al Hilal, antigo clube de Jorge Jesus.

O Al Nassr, clube treinado por Rui Vitória, goleou fora o Al-Raed, por 5-0, e segue na liderança na liga da Arábia Saudita.

Com este resultado, e quando faltam disputar apenas quatro jornadas, o Al Nassr soma 61 pontos, mais um do que o Al Hilal, a antiga equipa de Jorge Jesus, que venceu fora por 3-2.

O comando do Al Nassr, conquistado na ronda passada, foi mantido com um "hat-trick" do marroquino Abderrazak Hamdallah, contando ainda com um tento do brasileiro Petros e um autogolo do egípcio Atwa.