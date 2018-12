Rui Vitória: "Gostei da forma como jogaram os mais novos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:47 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do jogo frente ao Paços de Ferreira, a contar para a Taça da Liga, Rui Vitória considerou o triunfo justo e elogiou a exibição da equipa.

"Gostei do jogo que fizemos. Queríamos controlar a partida, não deixar espaços para o adversário ter bola e isso foi conseguido. Jogamos com cinco jogadores da formação, ganhámos, estamos no primeiro lugar, gostei dos jogadores que entraram, mesmo sabendo que não têm o ritmo de jogo desejado. Os objetivos foram alcançados", começou por dizer o técnico.

Rui Vitória deixou ainda elogios à exibição da equipa, que contou com jogadores menos utilizados.

"Procurei manter as rotinas defensivas com os jogadores que têm alinhado, com exceção do Grimaldo, e dar ritmo a outros jogadores. Gostei da forma como jogaram os mais novos, principalmente. Controlámos a partida como quisemos, frente a um adversário que, mesmo mudando algumas peças, esteve sempre muito organizado, o que valoriza mais a nossa vitória", concluiu.