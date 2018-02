Rui Vitória: "Hoje a arbitragem precisa de bom senso"

JN Hoje às 17:22 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira na Capital do Móvel, Rui Vitória destacou a qualidade da equipa de João Henriques e deu opinião acerca dos casos de arbitragem da última semana.

"Encaramos este jogo com toda a importância. Faltam um conjunto de batalhas e temos de ir vencendo batalha a batalha. Esta é mais uma. É um adversário que também precisa de pontos, com um estádio praticamente lotado e que vai querer colocar as armas em campo. Sabemos que vamos encontrar uma equipa difícil, com ideias. Vamos com uma grande ambição. Queremos ganhar muito e jogar bem", começou por garantir o técnico da equipa encarnada, esta sexta-feira.

Quando questionado sobre as arbitragens, o treinador das águias considerou que foi uma "semana conturbada" e que são necessárias "algumas medidas" quanto ao vídeo-árbitro (VAR).

Uma decisão de um árbitro prejudica muita gente à volta

"De facto, foi uma semana conturbada. Desde que começou o VAR, eu sempre estive presente e estou à vontade para falar sobre isto. É fundamental que os árbitros entendam que é preciso ter consciência das decisões. Todas têm de ser tomadas com um rigor enorme. Num dos jogos desta semana, em dois minutos, o que pode ter acontecido? Que consequências podem ter tido para quem está acima, para quem está abaixo, para os jogos que faltam... O ano passado, o Arouca desceu no Estoril por um golo. É preciso ter a máxima atenção, rigor e concentração. Já perceberam o impacto que tem uma decisão para um clube que pode descer e quase ir à falência? Já perceberam que há treinadores que podem ser despedidos por uma ou outra decisão? É preciso refletir e pensar nisto", começou por dizer Rui Vitória para, em seguida, considerar que a arbitragem tem de ter "bom senso".

Há um árbitro para decidir e outro árbitro, com quatro ou cinco ecrãs, que não consegue tomar uma decisão?

"Somos um país teste do VAR mas alguém aí em casa percebe que há um árbitro para decidir e outro árbitro, com quatro ou cinco ecrãs, que não consegue tomar uma decisão? Alguém consegue compreender isto? Temos uma casa a arder, temos baldes de água e mangueiras, mas como só temos os extintores homologados, só apagamos com extintores. Há protocolo mas é preciso ter bom senso. Hoje, a arbitragem também precisa de bom senso. É preciso ir mais vezes ao monitor? Vamos. É preciso discutir mais vezes? Vamos. Esta história das dores de crescimento, já chega. Somos um país de teste e a UEFA vai ficar contente se perceber que mudámos certos pontos, porque era bom para o futebol. Uma decisão de um árbitro prejudica muita gente à volta, é preciso ter atenção a isto", concluiu.

O Benfica defronta, este sábado, o Paços de Ferreira na Capital do Móvel a partir das 20.30 horas.