Rui Vitória: "Houve sempre uma relação clara e transparente com Luisão"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Em antevisão do encontro de quinta-feira, frente ao Chaves, Rui Vitória salientou que espera um jogo difícil em Trás-os-Montes e abordou a relação com Luisão, que quarta-feira despediu-se do relvado.

"O Luisão é uma referência do Benfica. Teve uma carreira lindíssima de 15 anos. Ontem assistimos a uma cerimónia, na minha perspetiva, de enorme significado, de um estádio inteiro com o jogador, o plantel com o jogador, tal como o nosso capitão merecia. O Luisão sempre foi um profissional de mão cheia, teve sempre a postura correta em tudo o que fez. Entre nós, houve sempre uma relação clara e transparente, de muito respeito. Insatisfação não senti, nem dele nem da parte de outro jogador. Mais do que isso devo dizer que não vi uma homenagem com este simbolismo em mais nenhum lado, devo realçar a dignidade desta cerimónia, perpetuar a imagem do capitão e de um jogador que marcou o futebol português. Isso é mais importante do que uma insatisfação", começou por dizer o técnico dos encarnados.

Relativamente ao jogo de quinta-feira, frente ao Chaves, Rui Vitória espera algumas dificuldades.

"O clube teoricamente mais pequeno vai tentar minimizar as diferenças que possa haver. Não é a dimensão do clube, dos jogadores ou dos orçamentos que ganham jogos. Também podemos ter problemas, mas estamos preparados, seja com que jogadores forem. Estes jogos têm características especificas e muito evidentes. Há uma motivação extra, um estádio cheio, um opositor com dimensão enorme. Por isso espero um jogo dificílimo, mas para nós todos são. Temos de estar ligados à corrente. Hoje em dia ganhar um jogo não é fácil."