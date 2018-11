Rui Vitória: "Isto já aconteceu aqui com outras equipas"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:07 Facebook

No final do encontro frente ao Bayern Munique, que o Benfica perdeu por 5-1, Rui Vitória afirmou que os encarnados não conseguiram "operacionalizar a estratégia".

"Não conseguimos operacionalizar a nossa estratégia. O Bayern condicionou-nos muito. Não há muito a dizer sobre a superioridade do Bayern. Não tivemos agressividade e a superioridade foi inequívoca. Tínhamos que ser mais intensos e agressivos e a este nível paga-se caro. Pouco mais há a dizer", começou por avaliar Rui Vitória.

"A estratégia passava por ser uma equipa forte e agressiva do ponto de vista defensivo, para depois sair em velocidade para o ataque. E não conseguimos fazer isso. Fica um resultado pesado porque o Bayern é uma das melhores equipas da Europa e foi-nos superior. Isto já aconteceu aqui com outras equipas também e há que assumir que não estivemos bem", referiu o técnico.

Rui Vitória considerou que a decisão da liderança do grupo ficou resolvida no jogo frente ao Ajax. "Por pormenores, perdemos e empatámos, quando podia ter acontecido o contrário. Ainda podemos fazer sete pontos, mas essa jornada com o Ajax acaba por ser determinante. Estamos na presença de duas equipas muito fortes na Europa e fica essa dupla jornada a condicionar a eliminação".

Novamente contestado pelos adeptos, o técnico dos encarnados preferiu não abordar o futuro. "Estou a falar do jogo e é isso que importa. Não conseguimos ser apurados, estamos na Liga Europa. Agora é viajar, amadurecer as ideias e isso é o mais importante. Colocar o meu lugar à disposição? Nesta altura o importante é abordar o jogo. Eu falo com o presidente quase todos os dias, por isso falarei e falarei sempre", concluiu.