Rui Vitória: "Jonas não está disponível nem sabemos quando vai estar"

O treinador do Benfica confirmou a ausência de Jonas e Castillo para a deslocação frente ao Nacional.

Rui Vitória está tranquilo e bastante satisfeito com o plantel que tem à disposição. O treinador do Benfica fez, este sábado, a antevisão do confronto frente ao Nacional, na Madeira, numa partida a contar para a 4.ª jornada da Liga e falou sobre o mercado de transferências.



"Os meus dias 31 de agosto ou 31 de janeiro são sempre tranquilos, porque o nosso clube tem as coisas resolvidas. Não tivemos necessidade de estar a resolver à última da hora. Ficamos satisfeitos em manter a estabilidade na equipa. Temos um plantel equilibrado", afirmou o técnico dos encarnados a respeito do plantel que irá ter à disposição até à data de abertura do mercado de inverno.



Contudo, Rui Vitória continua a estar limitado quanto às opções para o ataque.

"Não estamos a brincar ao futebol, a lesão do Jonas foi diagnosticada pelo departamento médico e tomara eu ter todos os jogadores à disposição. Ainda não sabemos quando vai estar, mas não está em condições", acrescentando que "Castillo também ainda não está disponível".

Sobre o Nacional, que regressou nesta época ao primeiro escalão do futebol português, o treinador das águias deixou vários elogios.



"Em relação ao jogo, queria primeiro ressalvar o regresso do Nacional à I Liga. Fez um trabalho muito meritório e que tenha uma boa época. Não amanhã, claro, mas que tenha uma boa época. Vamos encontrar uma equipa que ganhou o último jogo, que teve a primeira vitória fora e tem essa motivação, de jogar em casa e de jogar contra nós. É uma equipa que está bem organizada e trabalha bem que nos vai criar uma série de situações difíceis, mas nós vamos ser uma equipa determinada, muito convicta e com vontade ganhar", disse.