Rui Vitória: "Jonas não tem feito uma pré-temporada como queríamos"

Em antevisão ao encontro de terça-feira, frente ao Fenerbahçe, o treinador do Benfica considerou que Jonas tem feito uma pré-época aquém do esperado, devido às lesões, e garantiu que o plantel ainda não está fechado.

"Passou um jogo e ficámos em vantagem. Amanhã [terça-feira] será um jogo com uma história diferente. Mas vamos encontrar uma equipa difícil, que vai jogar em casa. Vamos à procura do golo, com um adversário que nos vai querer ganhar. As dinâmicas estão instaladas e, amanhã, vamos tentar impor a nossa forma de jogar", começou por dizer Rui Vitória.

Quando questionado sobre Jonas, o técnico dos encarnados considerou que o avançado não tem tido o melhor início de época.

"O Jonas não está presente. Não tem feito uma pré-época como queríamos, fruto de uma série de circunstâncias e fruto de alguns problemas com lesões. Quando as coisas estariam resolvidos a nível contratual, lesionou-se no treino antes de virmos. Não está, não esteve e vamos olhar para o jogo como sempre, com perspetiva coletiva. Todos estão prontos para dar resposta. Slimani? É um belíssimo reforço para o Fenerbahçe. Mas não temos de nos preocupar com quem, não está", afirmou Rui Vitória, garantindo que o plantel ainda não está fechado.

"Sobre o plantel, até dia 31 é possível haver entradas e saídas mas isso é assim em todo o lado. O plantel não está fechado. As minhas ideias são definidas em relação ao que pretendo. Vamos analisar o que é o melhor para o Benfica e para os jogadores. Todos têm tido uma excelente atitude. Temos de preparar uma equipa para entrar na máxima força e isso nem sempre é fácil de gerir mas os jogadores têm tido uma atitude exemplar. Não está resolvido nem fechado".