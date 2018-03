Rui Vitória mantém onze frente ao Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:05 Facebook

O Benfica recebe, este sábdo, o Marítimo em jogo a contar para a 25.ª jornada da liga. Rui Vitória manteve o onze da jornada anterior, frente ao Paços de Ferreira.

Para o duelo deste sábado, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Salvio e Krovinovic. Na equipa do Marítimo, Edgar Costa e Filipe Oliveira, também por lesão, são baixas confirmadas.

No histórico de confrontos entre as duas equipas no Estádio da Luz, os encarnados venceram 32 dos 37 confrontos, registando-se, ainda, quatro empates. A equipa madeirense não pontua no reduto das águias desde 2009/10.

Onze do Benfica: Bruno Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Rafa, Cervi e Jonas.

Onze do Marítimo: Charles, Bebeto, Zainadine, Pablo Santos, China, Fábio Pacheco, Gamboa, Correa, Ricardo Valente, Joel Tagueu e Rúben Ferreira

O pontapé de saída está marcado para as 18. 15 horas e a arbitragem estará a cargo de Hugo Malheiro (Lisboa). António Nobre (Leiria) será o videoárbitro.