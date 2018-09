Rui Vitória mantém Seferovic no onze frente ao Nacional

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:21 Facebook

O Benfica defronta, este domingo, o Nacional da Madeira em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Rui Vitória mantém Seferovic no onze e deixa Ferreyra no banco.

Para o duelo deste domingo, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Corchia, Ebuehi, Krovinovic, Jonas e Castillo. Do lado do Nacional, a equipa de Costinha está na máxima força.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, o saldo é claramente favorável aos encarnados. Em 45 jogos, as águias somaram 34 vitórias, seis empates e quatro derrotas. No último jogo na Madeira, em agosto de 2016, o Benfica venceu por 3-1.

Onze do Nacional: Daniel Guimarães, Nuno Campos, Júlio César, Felipe Lopes, Decas, Jota, Marakis, Arabidze, Camacho, Rochez e Vítor Gonçalves

Onze do Benfica: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Salvio, Cervi, Pizzi e Seferovic

O pontapé de saída está marcado para as 18.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). O VAR será Carlos Xistra (Castelo Branco).