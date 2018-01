Rui Vitória na reunião de análise do vídeo-árbitro

Hoje às 18:12, atualizado às 18:13 Facebook

Rui Vitória, técnico do Benfica, participa na reunião convocada pelo Conselho de Arbitragem, na tarde desta quinta-feira, em Fátima, com o objetivo de realizar um balanço da implementação do vídeo-árbitro (VAR).

O treinador do Benfica, que tem contestado o protocolo do VAR, principalmente o critério prático da intervenção dos juízes de campo no sistema, chegou ao encontro na companhia de Tiago Pinto, diretor geral dos encarnados. Os 18 clubes da primeira Liga foram convocados para a reunião.

Raul José, adjunto de Jorge Jesus, treinador do Sporting, também compareceu, neste caso acompanhado por André Geraldes, team manager dos leões.

José Couceiro e António Perdigão, antigo árbitro assistente, estiveram em representação de Vitória de Setúbal e F. C. Porto, respetivamente.