Rui Vitória não conta com Jonas e Castillo para jogo com o Boavista

Treinador do Benfica não mencionou a presença de Jonas e Castillo para o encontro da segunda jornada da Liga, frente ao Boavista, no Estádio do Bessa.

Ao que tudo indica, Jonas e Castillo não vão marcar presença na lista de convocados para o jogo do Benfica frente ao Boavista, no Estádio do Bessa, marcado para este sábado. Quando questionado sobre os avançados disponíveis, Rui Vitória não referiu os nomes dos jogadores brasileiro e chileno.

"Os avançados à disposição? Seferovic, Ferreyra, João Félix, Rafa, Zivkovic, Salvio, Cervi, Pizzi, Gedson, Alfa Semedo, Grimaldo, André Almeida, que já fez golos... Portanto temos vários. São os convocados que me lembro, assim de repente", começou por dizer o técnico dos encarnados, na conferência de imprensa de antevisão.

O técnico das águias salientou que a sua equipa vai entrar convicta e com vontade de vencer, frente a um Boavista com muito potencial. "Saber que, do outro lado, está uma equipa que nos vai dificultar a vida. Uma equipa de qualidade, que ganhou o primeiro jogo. Uma equipa que se bate muito bem, com um sistema de quatro defesas, mais quatro homens no meio e um jogador atrás do ponta de lança. Jogam bem várias fases do jogo, organizados, a sair para o ataque com rapidez. Jogadores com qualidade, nomeadamente Fábio Espinho, David Simão, o Idris e dois centrais que controlam bem a zona central, guarda-redes de qualidade, ponta de lança bom", disse.

Rui Vitória destacou ainda o "bom ambiente do Bessa" e o apoio que a equipa encarnada costuma receber.

O jogo que vai colocar frente a frente Boavista e Benfica está agendado para este sábado, às 19 horas, no Estádio do Bessa, e é relativo à 2.ª jornada da Liga.