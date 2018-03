Rui Vitória: "Não deixámos margem de dúvidas"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:39 Facebook

No final do encontro com o Feirense, que os encarnados venceram (2-0), Rui Vitória não escondeu a satisfação pela exibição dos encarnados.

"Foi uma vitória convincente, muito bem conseguida. Uma exibição muito boa. Quisemos a vitória desde o primeiro minuto e não deixámos margem de duvidas. Fomos muito pressionantes, num campo difícil. Já na primeira parte merecíamos estar a ganhar. Ganhámos na segunda e muito justamente", começou por afirmar o técnico.

Rui Vitória deixou ainda elogios ao mexicano Raúl Jiménez, que inaugurou o marcador escassos segundos após sair do banco de suplentes, para o lugar de Grimaldo.

"O Raúl sabe o que tem a fazer nesta equipa e neste sistema. Naquela altura sabíamos que ia libertar espaço para o Jonas, por ser um jogador agressivo, que ia atacar a baliza e ia causar estragos. Causou-os logo ao princípio e desbloqueou o jogo. É um jogador de equipa, fantástico, com uma entrega muito boa. Sempre que é chamado dá resposta e eu, como treinador, fico satisfeito".

Apesar da vitória deste sábado, o técnico encarnado fez questão de afirmar que já pensa no próximo jogo e vincou as setes "finais" que faltam até ao final do campeonato.

"Sabíamos que o campo não estava nas melhores condições, mas viemos muito determinados. Na primeira, parte os golos deviam ter entrado, tivemos bolas para isso. Foi uma exibição, não diria perfeita, mas muito boa. Cada jogo é uma final. Fomos uns animais de competição, com uma disponibilidade física e mental muito grande. Viemos e competimos ao mais alto nível. Já passou e agora faltam mais sete batalhas", concluiu.