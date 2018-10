Rui Vitória: " Não estamos a pensar num pontinho"

JN Hoje às 17:06, atualizado às 17:47 Facebook

Em antevisão ao encontro desta terça-feira, frente ao Ajax, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Rui Vitória não falou sobre o onze e afirmou que, apesar da qualidade do adversário, não vai alterar a forma de trabalhar.

Em conferência de imprensa, Rui Vitória reconhecer as qualidades do Ajax, mas admitiu não mudar o estilo de jogo. "Temos a consciência de que o Ajax do ponto de vista ofensivo tem várias virtudes. Tem muitas dinâmicas interessantes. Não vale a pena alterarmos o que é a nossa forma de trabalhar. Temos é de olhar para o adversários, perceber as dinâmicas e dar toda a informação aos nossos jogadores para podermos resolvê-las. O adversário é forte ofensivamente mas nós temos jogadores de qualidade, que têm uma vivência grande neste tipo de jogos. Nestes momentos faz diferença. Teremos de ter cuidados com o Ajax mas teremos de ter qualidade e ambição que é fundamental para um jogo destes", começou por dizer.

O técnico dos encarnados aproveitou para afirmar que os encarnados estão na Holanda para conquistar os três pontos. "Não transmito aos meus jogadores qualquer visão dessa natureza. Há três pontos por disputar. Não estamos a pensar num pontinho. A nossa preocupação é ir à procura da vitória. Vamos à procura de ganhar o jogo, reconhecendo que do outro lado está uma equipa que joga de forma natural no processo ofensivo. É uma equipa com cultura holandesa, uma equipa disponível e aberta para o jogo".



Questionado sobre o onze provável, Rui Vitória preferiu não responder. "Não quero abordar a questão do onze que vai entrar amanhã. O que posso garantir é que os jogadores estarão prontos para os jogos. Percebo a pertinência da pergunta, mas hoje não vou responder".