Rui Vitória: "Não estará Jonas, estará outro"

27 Abril 2018 às 19:46 Facebook

Twitter

O treinador do Benfica, Rui Vitória, lamenta a ausência do melhor marcador do campeonato, mas confia na rendição, Jimenez, e insiste que as contas do título "continuam em aberto", numa corrida a quatro. O jogo com o Tondela, este sábado, "é para ganhar", diz Vitória.

"Estamos entre as quatro equipas que podem ser campeãs. Uma vai ser, as outras três não. É essa nossa forma de pensar. Temos um jogo para jogar e três pontos para conquistar", afirmou o treinador do Benfica, no lançamento do desafio da antepenúltima jornada da primeira liga de futebol.

Em conferência de imprensa decorrida esta sexta-feira, Rui Vitória confirmou a ausência de Jonas para o jogo com o Tondela, mas logo relativizou a falta do goleador. "É evidente que estamos a falar do melhor marcador das últimas épocas e isso não deixa de ser marcante, mas a vida é isto. Não está Jonas, estará outro jogador", adiantou Vitória, que espera "um jogo difícil" com o Tondela.

"Antes de mais, parabéns ao Pepa, à equipa técnica e aos jogadores do Tondela, que têm praticamente assegurada a permanência. Fizeram um excelente trabalho. Vão jogar sem pressão e isso pode criar-nos ainda mais dificuldades", disse o treinador do Benfica.

O jogo realiza-se no Estádio da Luz, a partir das 18.15 horas. O Benfica entrará em campo no segundo lugar, a dois pontos do F. C. Porto, que só jogará no domingo, com o Marítimo, no Funchal.