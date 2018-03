Rui Vitória: "Não estou muito preocupado com o Clássico"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:43, atualizado às 20:03 Facebook

Em antevisão ao encontro de sábado frente ao Marítimo, no Estádio da Luz, Rui Vitória garantiu que espera uma equipa difícil e garante que o clássico entre F. C. Porto e Sporting não o preocupa.

"Será um jogo em nossa casa, que queremos vencer, com um adversário que passou por uma fase menos boa, mas que no último jogo acabou por soltar um pouco as amarras. Vamos encontrar um adversário difícil e eficaz. É uma equipa com valor e com um bom treinador. Sabemos que vamos jogar em casa perante 60 mil adeptos e queremos vencer", começou por analisar o técnico encarnado.

Relativamente ao clássico entre o F. C. Porto e o Sporting, Rui Vitória garantiu que o foco está apenas na receção ao Marítimo.

"Não estou muito preocupado com esse jogo É um jogo mediático, mas para nós o jogo da jornada é o Benfica - Marítimo e depois o Benfica - Aves. Mas não quero pensar por antecipação. O futebol é circunstancial. Amanhã, a afinal o Rui Vitória queria o 1, o X ou o 2... Aqui estaremos para preparar o nosso jogo. Eu só me foco depois de amanhã. Pontos ganhos, pontos perdidos, há um novo contexto. Mas não me preocupa.

Quando questionado se o Benfica atravessa o melhor momento da época, o técnico das águias foi categórico: "Se este é o melhor Benfica? Já disse que são várias as jornadas em que me fizeram essa pergunta. É um momento que estamos a viver e construímos esta forma de jogar. O que passou foram esses quatro jogos mas não nos dá garantias de nada."

"Há um novo desafio, com trabalho e dificuldades pela frente. As equipas ganham e são colocadas num pedestal, perdem e 'ai Jesus'. Em Portugal é assim mas não pensamos dessa forma. Vamos para ganhar e vamos fazer tudo para isso", concluiu.