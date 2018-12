Rui Vitória: "Não foi fácil os jogadores manterem o controlo"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:04 Facebook

No final do encontro com o V. Setúbal, Rui Vitória considerou a vitória do Benfica justa e que a equipa sadina "é das mais duras do campeonato".

"Uma vitória justa num jogo tremendamente difícil tendo em conta a dureza. Um adversário que tem feito um belíssimo campeonato e de certeza que vai roubar muitos pontos a muitas equipas. Entrámos à procura do golo, sabíamos como entrar na defesa contrária. Na segunda parte tivemos oportunidades para fazer o 2-0 e o 3-0, mas isso não mancha a nossa equipa. Se não fosse esta união, seria mais difícil levar daqui pontos", começou por dizer o técnico dos encarnados.

Rui Vitória salientou ainda as dificuldades que a equipa encarnada passou no Bonfim.

"O V. Setúbal é uma das equipas mais duras do campeonato, joga muito nos duelos, para muito com faltas importantes em momentos de transição. Tínhamos de ser incisivos, fizemos o golo cedo mas depois estivemos sempre fortes do ponto de vista mental. Era intenção ficar na frente do marcador e depois gerir, foi o que aconteceu e ganhámos justamente. Os jogos para nós são todos importantes. Sabíamos que este adversário tinha ganho o último jogo, tem uma belíssima equipa e tínhamos de ser muito fortes para ganhar. Acabámos por sê-lo em todos os momentos. Não foi fácil jogar com esta dureza e os meus jogadores manterem o controlo", concluiu.