Rui Vitória: "Não foi na primeira parte, foi na segunda"

No final do encontro com o Aves, o treinador do Benfica reconheceu as dificuldades da partida e salientou que o trabalho dos encarnados está feito.

"Um jogo difícil, mas uma vitória justa, contra uma equipa que se organizou muito bem. Tivemos de lutar muito para derrubar a muralha. Podíamos ter marcado logo na primeira parte, o Rafa teve duas bolas na cara do Adriano. Entrámos fortes depois do intervalo e o golo do Jonas fez ruir a muralha do Desportivo das Aves. Fizemos o segundo e podíamos ter feito o terceiro, mas o resultado mais justo é este. Fomos determinados. Não foi na primeira parte, foi na segunda. O que importa são os três pontos", começou por analisar.

Relativamente às contas do título, Rui Vitória afirmou que o trabalhos dos encarnados, para esta jornada, está feito.

"O nosso trabalho está feito. O resultado dos outros só aos outros diz respeito. Pensamos em nós e não vamos mudar. O nosso trabalhinho está feito, os outros que façam o deles. Faltam oito finais", concluiu.