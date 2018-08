Rui Vitória: "Não fomos eficazes"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:51 Facebook

No final do encontro com o PAOK, Rui Vitória considerou que faltou eficácia ao Benfica e que o resultado foi injusto. No entanto, não perdeu o otimismo em relação à passagem dos encarnados à fase de grupos da Liga dos Campeões.

"É evidente que queríamos vencer e tudo fizemos para isso. Empatámos 1-1, está em aberto, vamos ter um jogo lá [Grécia] mas quem fez um jogo destes só tem de acreditar nas capacidades. Fizemos um bom jogo, com as oportunidades suficientes mas não fomos eficazes, o que é fundamental. Há tristeza por não ganhar, mas grande dose de otimismo porque quem fez o que nós fizemos merece passar", começou por dizer o técnico das águias.

[Golo] foi praticamente a única bola do PAOK na nossa baliza

Rui Vitória explicou ainda a entrada de João Félix, afirmando que o PAOK chegou ao golo na única oportunidade que teve.

"Foi praticamente a única bola do PAOK na nossa baliza. Estávamos a controlar, eu queria refrescar a lateral-esquerda e meter um jogador com mais definição como o João, que pode criar uma situação de perigo e marcar um golo. Mas numa bola parada... foi penalizador demais. Não fomos eficazes, resume-se a aproveitar as bolas que tivemos. Se uma tivesse entrado de certeza que o resultado não seria 1-0, podíamos aproveitar o PAOK ir à procura do golo. Mas não nos tira o otimismo, ainda não acabou", concluiu.