Rui Vitória: "Não sou rato do porão e não vou sair daqui para fora"

Sofia Esteves Teixeira 04 Maio 2018 às 19:45 Facebook

Twitter

Em antevisão ao dérbi de sábado, frente ao Sporting, Rui Vitória considerou que a época desportiva do Benfica não correu como o desejado, garantiu já estar a preparar a próxima época e ainda "revelou" o onze do Sporting.

"A convocatória vai ser alargada e vão ser 22 jogadores convocados. Do ponto de vista da indisponibilidade, ainda temos algumas dúvidas que até à hora do jogo iremos resolver. Na minha cabeça está definido quem vai jogar se esses jogadores estiverem disponíveis. Tenho mais dúvidas em relação à minha equipa do que em relação ao onze do adversário, que para mim é claro", começou por dizer o treinador dos encarnados.

Quando questionado sobre a continuidade no comando técnico das águias, Rui Vitória reconheceu que a época não correu como era desejado e assumiu as responsabilidades.

"Ponto prévio: tenho contrato por mais dois anos. É um enorme prazer representar este clube. Quando vim para o Benfica, no discurso de apresentação não disse que ia ganhar títulos, prometi trabalhar muito, não disse que ia ganhar. Não sou rato do porão e não vou sair daqui para fora. Estou a preparar juntamente com o presidente a próxima época já há muito tempo, desde janeiro. Um grande clube tem que estar a preparar o presente sempre a olhar para o futuro", começou por dizer, afirmando que assume as responsabilidades pela má época.

"Este ano não correu bem, assumo as minhas responsabilidades. Não meto as medalhas ao peito mas se tiver que as meter meto. Já sou um treinador com 6 títulos ao peito, colaborei para muitos milhões, em três anos há muita coisa feita, nas assistências no estádio. Se olharmos bem, nada me envergonha".

Rui Vitória "lançou", ainda, o onze dos leões para o dérbi de sábado: "O Sporting vai jogar com Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão; William Carvalho, Battaglia, Gelson e Acunã nas alas e Bas Dost na frente, com Bruno Fernandes mais atrás", atirou.