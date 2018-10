Rui Vitória: "Não viemos pelo pontinho, viemos para ganhar"

Hoje às 00:32 Facebook

Rui Vitória falou em crueldade na análise à derrota diante do Ajax e de um bom jogo por parte do Benfica.

"Foi um desfecho inesperado. Fizemos um belíssimo jogo. Tivemos as nossas oportunidades, várias. Nos primeiros cinco minutos temos duas oportunidades claras de golo. Não viemos para o pontinho. É muito cruel. A forma como estivemos é de uma equipa da Liga dos Campeões" - começou por dizer o treinador.



Rui Vitória aproveitou ainda para falar no que falta jogar. "O pensamento é disputar os jogos para ganhar. Temos dois em casa, são difíceis mas temos capacidade para ganhar. Desde o início da época tivemos esta abordagem, infelizmente hoje não tivemos essa felicidade, mas o jogo que fizemos dá-nos a convicção e segurança de que vamos disputar os jogos para ganhar. Depois vamos ao Bayern e temos de acreditar, porque quem joga desta maneira não merece esta penalização. A justiça do futebol há de repor-se noutra altura".