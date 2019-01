Rui Vitória: "Nestas alturas pouco há a dizer"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:46 Facebook

No final do encontro com o Portimonense, Rui Vitória considerou que a equipa "entrou mal" no jogo e que o duelo em Portimão foi "atípico".

"Pedir uma análise... Nestas alturas pouco há a dizer. Em alta competição estes erros pagam-se caro. Sofrer golos como sofremos... paga-se caro. Acabámos por cometer dois deslizes. O Portimonense nem tinha ido à nossa baliza. Depois, faltou-nos profundidade. Demos de avanço e, quando isso acontece, paga-se caro. Fomos à procura, mas com a expulsão do Jonas acabámos limitados. Há que assumir que não foi um jogo bem conseguido. Há que melhorar, ter a noção que não foi bom e que em alta competição a concentração tem de ser máxima", começou por analisar Rui Vitória, considerando o jogo "atípico".

"Não me lembro de ver dois autogolos do Benfica. Isso acaba por ser atípico. A equipa vem cheia de vontade, mas sofre um golo e outro e isso condiciona a forma de estar. Não estivemos bem e há que assumir isso".

Quanto à contestação dos adeptos, que voltaram a mostrar lenços brancos e a assobiar a equipa, Rui Vitória disse entender o descontentamento.

"É percetível, pois o futebol são emoções. As pessoas não estão para raciocinar, as emoções falam mais alto. É compreensível e percebemos perfeitamente", concluiu.