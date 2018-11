Rui Vitória: "Nunca quis sair do Benfica nem quero"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:36 Facebook

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Moreirense, Rui Vitória abordou a gravação da conversa entre Luís Filipe Vieira e César Boaventura acerca da saída do Benfica.

"Quero, primeiro, dar os parabéns ao Moreirense pelos 80 anos. É um clube que tem vindo a fazer uma época dentro do que é previsível, com treinador novo e novos jogadores. Uma equipa que está bem organizada, que tem jogadores de qualidade. Tem o Nené que tem muito golo com ele. É uma equipa muito organizada, numa forma muito simplista. Interessa-nos o nosso jogo e exibição e um resultado positivo", começou por analisar Rui Vitória.

O treinador do Benfica abordou, ainda, a gravação da conversa entre Luís Filipe Vieira e César Boaventura acerca da saída do Benfica, vincando que sempre quis ficar no clube das águias.

"Desde que aqui entrei, não me preocupa eventuais sondagens e possibilidades. As pessoas que trabalham comigo sabem a minha forma de pensar. Sou discreto. Nunca quis sair daqui nem quero", disse.

No final da conferência, Rui Vitória fez questão de deixar um esclarecimento sobre as declarações que prestou, quando disse ser "o treinador da Champions com mais vitórias no rácio de jogos"

"Há uma semana, nesta antevisão, fiz alusão ao ranking da Europa. Talvez não me tenha explicado bem. O que queria referir era o rácio entre épocas em que eu cá estou e o número de vitórias por épocas. Fundamentalmente nos últimos anos, na última década. Era esse esclarecimento que queria fazer, para ficar bem comigo mesmo. Foi uma má explicação da minha parte e da minha responsabilidade, para toda a gente. Não foi mal feita por alguém para mim. Queria dizer rácio entre épocas e vitórias e, consecutivamente, pontos", concluiu.