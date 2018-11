Rui Vitória: "O futebol é mesmo incrível"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:27 Facebook

Twitter

No final do encontro frente ao Ajax, que complicou as contas dos encarnados para o apuramento aos oitavos de final da Liga dos Campeões, Rui Vitória considerou que os holandeses tiveram "a sorte do jogo".

"Falar sobre o azar pode não ser o mais correto, mas vamos analisar o jogo de uma forma mais fria. Entrámos com uma estratégia definida, condicionámos o Ajax numa primeira parte onde não conseguiram ir à nossa baliza. Na segunda parte, fomos obrigados a fazer duas substituições, mas o adversário nunca esteve próximo da nossa baliza. Olhando com frieza, fizemos uma exibição consistente, reativa, estávamos prontos para matar o jogo com o segundo golo. O futebol é assim", começou por dizer o treinador do Benfica, considerando que, apesar do empate, os encarnados ficaram a ganhar.

"O último lance acaba por ser elucidativo. É mesmo assim, às vezes do nada sai um golo e noutras não sai. Não ganhámos o jogo, mas ganhámos mais qualquer coisa. Passar por esta fase turbulenta e esta reação que os jogadores tiveram dentro de campo... Tínhamos pensado assim o jogo. Mas, efetivamente, não ganhámos e era isso que queríamos. O futebol é mesmo incrível, porque lá e cá, no mesmo minuto, ia fazendo toda a diferença", disse.

Rui Vitória explicou ainda a opção por Gabriel no lugar de Pizzi, habitual titular no Benfica.

"O Ajax tem uma construção muito boa, nomeadamente nos médios centro com uma dinâmica boa. A partir dali começa tudo, é o centro do jogo, começam ali as ligações e era fundamental limitar essa construção com Gedson, Fejsa e Gabriel. Praticamente controlamos essa vertente. Saímos muito rápido para o ataque", concluiu.