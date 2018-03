Rui Vitória: "O futebol tem de ser muito protegido"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:59 Facebook

O técnico do Benfica garantiu, esta sexta-feira, o regresso de Salvio e Rúben Dias à lista de convocados e deixou um alerta acerca das polémicas que estalaram no futebol nacional.

"O José Peseiro é um treinador de enorme qualidade e estou em crer que a equipa vai aparecer ainda melhor. Conheço o perfil do Vitória e sei que é uma equipa que teve 15 dias para trabalhar. Vão aparecer com boas ideias que vem disputar o jogo. Vão ter de procurar para marcar golo que pode acontecer porque têm jogadores de qualidade. Será um jogo difícil frente a uma equipa que não vem apenas defender", começou por analisar Rui Vitória.

O treinador da equipa encarnada deixou ainda um alerta acerca das polémicas que esta época marcaram o futebol português, afirmando que é necessário "pôr a mão na consciência".

"Este ano tem sido uma realidade difícil, em que o jogo tem passado para terceiro e quarto plano. Se isso acontecer, é fundamental deixar o alerta para reflexão: é importante que as pessoas tenham ponderação. As pessoas que têm responsabilidade têm de colocar a mão na consciência, porque a modalidade, treinadores e jogadores têm-se respeitado dentro do campo. O futebol tem de ser muito protegido. Tem de ser ter muita atenção a tudo. As pessoas que se sentem à mesa e reflitam sobre estas questões. Será que este é o caminho que queremos fazer?", questionou.

Relativamente à lista de convocados, Rui Vitória anunciou os regressos de Salvio e Rúben Dias: "Os dois jogadores vão estar convocados. O Salvio é um regresso e o Rúben não saiu das convocatórias".

O encontro frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz, está agendado para sábado, às 18.15 horas.