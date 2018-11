Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Em antevisão ao encontro de terça-feira, frente ao Bayern Munique, Rui Vitória desvalorizou o momento negativo do Bayern de Munique e só pensa na vitória frente à equipa alemã.

"O momento menos bom do Bayern não alterou a nossa estratégia. Independentemente do momento que as equipas vivam, nós olhamos para a qualidade e o potencial dos jogadores e esta equipa tem valor, jogadores internacionais e grande qualidade. Temos que olhar para onde podemos aproveitar alguma eventual fragilidade. Temos que ser muito rigorosos do ponto de vista defensivo, temos que ser claros no ataque, dar objetividade ao nosso jogo e tirar partido daquilo que são as nossas características. Não preparei o jogo em função disso. Sei que do outro lado está uma equipa de enorme valor", começou por dizer o técnico, relembrando as oportunidades que a equipa encarnada teve frente ao Ajax.

"Tivemos muita coragem e cinco ou seis bolas para fazer golos. Infelizmente, a única coisa que não fizemos foi concretizar. No AEK fizemos dois golos na primeira parte e tivemos o jogo controlado até ficarmos com menos um jogador. Por isso, se nos referirmos a isso, jogar no PAOK e marcar quatro golos, irmos à Turquia demonstrar a qualidade que demonstrámos é sinal de coragem. Mas eu não vou por aí... Sabemos que vamos ter um jogo difícil. Temos qualidade, competência, e teremos que ser rigorosos, objetivos e claros no ataque. Se fizermos isso, estaremos mais próximos da vitória.

Rui Vitória não considerou o jogo na Alemanha decisivo para o futuro no clube, salientando que o mais importante "é o Benfica".

"O meu foco não é o Rui Vitória. O importante é o Benfica e é para isso que trabalhamos. É um dia importante para nós e, mais do que questões relacionadas com divergências ou contestação, é fundamental união. É assim que o Benfica tem que estar e é assim que nós conseguiremos ultrapassar os obstáculos. Nada está acima do Benfica e é esse que é o meu foco", atirou.

Rafa: "Trabalho sempre da mesma maneira"

A ter a melhor época desde que está no Benfica, o jogador português deixou elogios ao Bayern Munique e que o Benfica só pensa em assegurar um lugar na Champions.

"O Bayern é uma grande equipa, como nós somos, e todos passamos por maus bocados e nós sabemos bem o que isso é. Estamos aqui para ganhar o jogo. Estamos aqui para disputar a Liga dos Campeões e é isso que vamos fazer. Não acho que as minhas épocas anteriores tenham sido más. Eu trabalho sempre da mesma maneira, faço sempre o meu trabalho, tenho feito golo e é isso que se dá destaque. Mas a mim não me diz nada", disse Rafa.