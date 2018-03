Rui Vitória: "O 'investigue-se' é bom para todos os interessados"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:30 Facebook

Twitter

Em antevisão ao encontro de sábado, frente ao Aves no Estádio da Luz, Rui Vitória salientou que o duelo será de grande dificuldade e comentou o caso E-toupeira.

"Em relação ao 'investigue-se', às questões relacionadas com jogo, o melhor é que haja esclarecimento, para bem de todos. Quando diz respeito a jogos, o melhor é o mais rápido esclarecimento. O 'investigue-se' é bom para todos os interessados. Que se esclareça tudo rapidamente", começou por abordar Rui Vitória, quando questionado acerca da transferência feita pelo F. C. Porto ao Estoril antes de ser disputada a segunda parte entre ambos.

Numa semana marcada pela detenção de Paulo Gonçalves por suspeitas de corrupção e quando questionado acercas das investigações feitas ao Benfica relativamente ao caso "e-toupeira", o treinador das águias garantiu que nada tira o mérito ao Benfica pelos títulos conquistados.

"Quando se ganham títulos e triunfos como tivemos, é o trabalho de muita gente. Ninguém ganha campeonatos, provas, recordes se não houver trabalho e sacrifício de muita gente. No que diz respeito a mim e aos meus jogadores, há muito mérito, trabalho, união e isso é o maior trunfo que nós temos".

Rui Vitória garantiu, ainda, que as mais recentes polémicas não prejudicam nem interferem no trabalho dos jogadores, salientado que o plantel está "preparado" para lidar com todas as situações.

"Somos pessoas, seres humanos. Estamos a viver no futebol português e, no nosso caso em particular, o futebol português está em ebulição há algum tempo e temos alguma preparação, temos vivido com dificuldades dessa natureza. Os meus jogadores estão preparados, temos a capacidade de distinguir a função dentro do campo e a vida particular. Há algo que nos favorece muito, que é o Caixa futebol Campus. É a caixa forte. Quando lá entramos, é o que temos de fazer. Estamos preparados para o jogo, estamos prontos e vacinados para o que é o futebol português".

Relativamente ao Aves, o técnico anteviu um jogo "difícil", contra uma equipa que já mudou três vezes de treinador.

"É uma equipa que tem mudado. Há algum tempo que o José Mota tem trabalhado esta equipa, que tem vindo a evoluir em termos de resultados e desempenho. É uma boa equipa, tem jogadores de qualidade. Prevejo uma equipa difícil, que se defende muito bem, com jogadores que sabem sair em contra-ataque. Vão-nos obrigar a ter paciência e a ser persistentes", concluiu.

O encontro entre o Benfica e o Aves está marcado para este sábado, às 18.15 horas.