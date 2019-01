Vitória já fala para os adeptos do Al-Nassr: "Espero que vençamos juntos"

JN Hoje às 18:10, atualizado às 19:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de ter rescindido com o Benfica, o técnico português vai orientar o Al Nassr, da Arábia Saudita, que está atrás do grande rival Al Hilal, de Jorge Jesus, na classificação.

O contrato vai ter a duração de ano e meio, período no qual Rui Vitória vai auferir nove milhões de euros.

O ex-treinador dos encarnados, de 48 anos, vai render o também português Hélder Cristóvão, diretor-geral e da formação do clube saudita, que tinha assumido o cargo interinamente, após a saída do uruguaio Daniel Carreño, em novembro do ano passado.

Entretanto, no Twitter, começou a circular um vídeo em que o ex-treinador das águias se apresenta aos adeptos sauditas. "Al Nassr, espero que vençamos juntos muitas vezes. Obrigado", disse Vitória, enquanto segurava uma camisola da equipa.

Rui Vitória abandonou o comando técnico do Benfica na sequência da derrota, no dia 02 de janeiro, das "águias" em Portimão (2-0), para o campeonato.

O campeonato saudita continua, assim, a contar com quatro treinadores portugueses, sendo que Vitória, que substitui Hélder Cristóvão, se junta a Jorge Jesus (Al-Hilal), Pedro Emanuel (Al-Taawon) e Paulo Alves (Ohod).

Rui Vitória, que, de acordo com o emblema da Arábia Saudita, chega a Riade na próxima segunda-feira, vai abraçar a primeira experiência no estrangeiro, após ter iniciado a carreira no Vilafranquense, em 2002.

Seguiram-se passagens pelos juniores do Benfica, Fátima, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, antes de assumir a equipa principal dos "encarnados", em 2015, em substituição de Jorge Jesus, que volta a ser seu rival, agora na Arábia Saudita.

Nos três anos e meio na Luz, o técnico conquistou seis troféus: dois campeonatos nacionais (2016 e 2017), completando o inédito "tetra", uma Taça de Portugal (2017), uma Taça da Liga (2016) e duas Supertaças (2017 e 2018).