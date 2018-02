Rui Vitória: "Os campeões fazem-se de sofrimento"

JN Ontem às 23:13 Facebook

No final da vitória (3-1) com o Paços de Ferreira, Rui Vitória destacou a boa exibição das águias e mostrou-se satisfeito com a reviravolta.

"Sabíamos que o Paços de Ferreira iria causar-nos dificuldades. Entrámos de forma fria, mas depois começámos a impor o nosso jogo e já na primeira parte deveríamos e merecíamos ter marcado. No segundo tempo mudámos a nossa objetividade e conseguimos vencer justamente, contra um grande adversário", começou por analisar o técnico, após a vitória encarnada na Capital do Móvel.

Rui Vitória destacou, ainda, a exibição dos encarnados e garantiu que as águias vão lutar pelo campeonato até ao fim.

"Fomos uma equipa forte, que foi à procura do resultado e demonstrámos sempre muita vontade. Os campeões fazem-se de sofrimento e foi isso que aconteceu aqui. O Benfica foi uma equipa de cabeça levantada e um grupo de jogadores com muita certeza do que queriam fazer, estão de parabéns. Tivemos aqui uma equipa forte, a nossa, e lá fora os adeptos incansáveis na ajuda. Foi um estádio que nos ajudou bastante e esta vitória é de todos nós. Queremos ganhar os jogos que temos pela frente. Não nos vão tirar facilmente deste percurso. Vamos lutar contra tudo e contra todos por este campeonato", concluiu.