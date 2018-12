Rui Vitória: "Podemos esperar um Benfica com grande ambição"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:53 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, Rui Vitória disse esperar um jogo difícil frente aos castores mas garantiu um Benfica "muito ambicioso".

"Podemos esperar um Benfica com grande ambição que quer ganhar. Já temos 3 pontos e é importante somarmos mais um triunfo. O Paços é um adversário difícil, tem um treinador que respeito e admiro muito e que constrói equipas difíceis de bater. Mas queremos a vitória", começou por dizer.

O treinador do Benfica deixou elogios à equipa de Vítor Oliveira e abordou o facto de ter chamado sete jogadores da formação para o treino de segunda-feira.

"O Paços tem um plantel de qualidade formado para subir de divisão, com jogadores que, embora não sejam sempre primeiras opções, facilmente poderiam estar a jogar no 11 principal. Vamos encontrar um Paços a querer dificultar a nossa vida. É importante irmos para a 3.ª jornada na frente e os jogadores estão imbuídos na competição. Jogadores de formação no treino? Trouxemos como temos feito há algum tempo. Amanhã [quarta-feira] é para ganhar", concluiu.