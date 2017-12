Rui Vitória: "Qualquer equipa ainda pode passar"

JN Ontem às 20:03 Facebook

Em antevisão ao encontro de quarta-feira frente ao Portimonense, a contar para a Taça da Liga, o técnico do Benfica prometeu uma equipa dominadora para contrariar "a qualidade do Portimonense".

"O Portimonense tem tido bons desempenhos, mas queremos ganhar. Temos de trabalhar muito, ter um jogo muito fluido e perceber o que o adversário poderá nos causar", começou por explicar Rui Vitória.

O técnico dos encarnados garantiu, ainda, que o Benfica está a atravessar um bom momento e que não espera outra coisa senão o domínio da partida por parte da equipa da casa.

"Estamos a atravessar uma boa fase no processo do nosso jogo e amanhã [quarta-feira] queremos dominar, controlar a partida, sabendo que é um adversário que se dá bem no contra ataque. Temos de contrariar a qualidade que o Portimonense tem, controlar e, depois, partir para os nossos golos. Queremos ser uma equipa dominante, tem de ser obrigatoriamente assim".

Rui Vitória afirmou também que qualquer equipa poderá qualificar-se para a próxima fase da competição.

"Estamos numa luta a quatro, com uma competição tão curta, qualquer equipa pode ter aspirações. Claro que é fundamental ganhar e, possivelmente, uma equipa que perca amanhã pode estar arredada. Temos de enfrentar esta realidade no limite. Mas qualquer equipa que pensar o contrário, que esta não é uma competição a quatro, está errada", concluiu.

O Benfica recebe o Portimonense esta quarta-feira, num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga e com pontapé de saída às 18.15 horas.