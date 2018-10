Rui Vitória: "Quem está em primeiro lugar é sempre um alvo a abater"

JN Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

O Benfica desloca-se, este sábado, até ao Jamor, para defrontar o Belenenses, na oitava jornada da Liga.

Na antevisão ao duelo frente ao Belenenses, Rui Vitória falou num jogo interessante. "O Belenenses não começou como queria mas, evidentemente, é uma equipa com bons princípios. É uma equipa com a preocupação de jogar bem. É uma equipa que gosta de impor a sua forma de jogar. Será um jogo em que teremos de ser perspicazes e mentalmente fortes", começou por dizer.



"Se formos ver o histórico, sabem qual é o treinador que tem mais vitórias com menos número de jogos na Liga dos Campeões? Eu poupo-vos o trabalho, sou eu. O Ajax ganhou aos 92 minutos... O Benfica foi apurado duas vezes para as fases seguintes... Com quem? Connosco. O ano passado não correu bem, ponto. Este ano não sabemos. A verdade dos números é esta: Em 25 anos, cinco vezes o Benfica passou, e duas foi connosco. A fase de grupos está em aberto e vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance", disse o treinador dos encarnados.



Questionado sobre o jogo se realizar no Estádio do Jamor, o técnico das águias acredita que não irá influenciar positivamente o Benfica.

"Não podemos garantir que isso vá influenciar, porque o Belenenses está a trabalhar naquele campo desde o início da época. Isto é como a nossa sala, estamos mais confortáveis na nossa sala do que na de outra pessoa. Para nós, é mais um campo fora, com muitos benfiquistas na bancada. É mais um jogo em que o adversário vai querer aproveitar a oportunidade para ganhar. Quem está em primeiro lugar é sempre um alvo a abater", concluiu.