Rui Vitória quer vencer e não acredita em favoritismos

Rui Vitória fez na tarde desta segunda-feira a antevisão do jogo da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que o Benfica vai disputar esta terça-feira, às 20 horas, frente ao AEK, em Atenas, na Grécia.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao AEK, Rui Vitória mostrou-se confiante, mas põe de lado os favoritismos. "Não ligo a questões de favoritismo, afinal falamos de um jogo de Liga dos Campeões. Duas equipas que querem pontuar. O AEK está a fazer um bom início de campeonato e tem muito valor e sabe disso mesmo. Este AEK tem capacidade para ganhar o jogo, mas nós temos os nossos argumentos", começou por dizer.



Questionado sobre quem irá substituir Jardel no centro da defesa encarnada, o treinador do Benfica optou por não revelar nomes. "Não o irei dizer. Certamente entrará um jogador com capacidade. O azar de uns é o momento para outros começarem uma época e a carreira num clube. Gostava de poder contar com todos, não podendo, há sempre outras soluções", disse.



O Benfica entra em campo no Olímpico de Atenas, às 20 horas, desta terça-feira, para enfrentar o AEK, num jogo referente à 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.